Існують деякі моменти планування, які будуть не до вподоби кожному дизайнеру. Розповідаємо про найвідоміші з них.

Усі, хто купує квартиру і прагне зробити в ній стильний і сучасний ремонт, зіштовхуються з різними проблемами планування житла. Деякі з них можуть стати суттєвою завадою для реалізації задуманих планів.

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Несучі колони, балки та інші конструкції



Вам доведеться думати, як задекорувати таку колону / Фото luxury-house

У випадку наявності таких конструкцій доведеться ретельно обдумати, як їх приховати або задекорувати. Це сильно ускладнює задачу перепланування та оптимізації простору.

Навіть велика кількість несучих стін може стати на заваді омріяному плануванню – адже їх неможливо знести.

Спальня близько до входу

Коли двері спальні розташовані поруч із входом в приміщення, складається враження "прохідного двору". У таких кімнатах складно створити відчуття затишку, а відпочивати у них непросто через постійний шум.

Нестандартні коридори



Вузький коридор має обмежену функціональність / Фото Roomester

Надто довгі та вузькі коридори досить нефункціональні. У них складно розмістити будь-які меблі, та й користуватися ними за призначенням не зручно.

Вхідні двері, що відкриваються всередину

Вхідні двері мають відкриватися назовні, згідно з правилами пожежної безпеки. Але якщо спільні коридори надто вузькі, вхідні двері проєктують такими, що відкриваються назовні.

Це заважає оформити простір коридору, краде місце у господарів квартири.

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Вузькі приміщення



Іноді у такій спальні доведеться залазити на ліжко через сторону ніг / Фото Modernplace

Часто проєктують вузькі спальні. У таких кімнатах майже неможливо розмістити ліжко з можливістю підійти до нього з двох сторін.