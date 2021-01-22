Ймовірно, ви й самі задумувалися: навіщо прасувати постільну білизну або витирати посуд. Тепер офіційно: оголошуємо перелік домашніх справ, від яких можна спокійно відмовитися.

Не вся робота в домі є обов'язковою. Novate повідомляє про те, які справи забирають час і сили, але не приносять бажаного результату.

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Не всі хатні справи зроблять ваш дім затишним / Фото City-glam

Натирати лінолеум

Виробники радять час від часу натирати лінолеум мастикою, аби той служив довше. Однак, якщо цього не робити, лінолеум все одно служитиме близько 10 років. Тому порахуйте гроші й час, які ви витратите на натирання і подумайте, чи потрібно це вам?

Ретельно сортувати білизну до та після прання

Звісно, є сенс розділяти речі на світлі й темні, аби ті не пофарбували одна одну. Але не більше. Є люди, які відділяють дитячий одяг від дорослого, розвішують випрані шкарпетки парами тощо. Або ж кидають все брудне в один величезний бак, а потім довго й нудно розбирають це перед пранням.

Зробіть цей процес ергономічним: поставте у ванній різні корзини для тих типів білизни, які ви хочете розсортувати. І вам більше не доведеться перебирати кожну річ перед тим, як кинути її до пральної машини.

Стояти біля плити, помішуючи страву



Більшість страв не потребують постійного помішування / Фото Tolksnov

Так, є їжа, яку потрібно увесь час помішувати, аби та не підгоріла й зварилася без грудочок. Але більшість страв зовсім цього не потребують. Каші, супи, компоти та варення чудово приготуються без вашої участі.

Якщо звикли увесь час знімати пінку з супу чи варення – зробіть це в кінці. Бульйон взагалі можна процідити після приготування.

Якщо боїтеся, аби страва не підгоріла, купіть кухонний таймер і виставляйте на ньому необхідний час.

Перекладати готову їжу

У багатьох людей є звичка перекладати їжу, якої залишилося мало, в менший посуд. Але це має сенс тільки тоді, якщо ваш холодильник просто не вмістить велику каструлю або тарілку.

В усіх інших випадках ви просто додаєте собі зайвої роботи й будете мити дві тарілки замість одної.

Витирати пил з предметів, що знаходяться вище рівня очей

Так, під час генерального прибирання його можна й потрібно витирати. Ще краще робити це зі спеціальним поліролем, що зробить прибирання ефективнішим.

Але не потрібно робити це кожного дня. Змиріться з тим, що пил у домі є завжди.

Щодня чистити ванну



Сантехніку потрібно ретельно вимивати 3-4 рази на місяць / Фото Helpstar

Не потрібно кожен день мити ванну зі спеціальними засобами. Краще привчіть своїх рідних споліскувати її після себе. Так сантехніка буде виглядати чистою.

Відтирати плями від алюмінієвого посуду

На цьому посуді з часом з'являються темні плями. Намагатися щоразу позбутися їх – марно, бо плями будуть з'являтися знову.

Краще обирати варіанти з нержавіючої сталі, або емальований посуд.

Прасувати рушники й постільну білизну

Все одно ці предмети зімнуться після першого ж використання. А часу і сил на те, щоб попрасувати білизну, йде чимало.

Витирати посуд рушником

Рушник залишає на посуді сліди. Якщо він не дуже свіжий, то чашки й тарілки після такого витирання можуть мати неприємний запах. Тому краще залишати посуд на спеціальній підставці та давати йому висохнути самостійно.



Робіть тільки ті хатні справи, без яких не можна обійтися / Фото Infohome

Споліскувати посуд перед посудомийною машиною

Достатньо тільки прибрати з нього залишки їжі. Але не потрібно намагатися позбутися, наприклад, плям від кетчупу чи майонезу. Посудомийка зробить це без вашої допомоги.

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