Не спіть на дивані: лайфхаки для квартир із маленькою площею – фотоприклади

Зібрали для вас лайфхаки, що допоможуть вам при ремонті квартири із маленькою площею. Збережіть собі ці поради!

Під час покупки невеликої квартири або ремонту випливає багато проблем, яких можна уникнути, чи вирішити ще до її покупки /ремонту. Дизайнерка Ольга Боднар поділилася лайфхаками у своєму інстаграмі.

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Кількість вікон дорівнює кількості приміщень з вікном. Якщо у вас 2 вікна, а потрібно 3 кімнати (кухня, спальня і дитяча), то потрібно вирішити, яке приміщення буде без вікна. Дизайнерка радить обрати кухню. Спати без вікна і без чистого повітря багатьом складно (але це індивідуально). За нормами житлова кімната повинна бути не менше ніж 8 квадратних метрів на одну людину і 10 квадратних метрів на двох осіб. Вибираючи між площею спальні та дитячої, "віддайте" більше площі для дитячої – дитині потрібні зона для сну, зберігання, навчання і гри. Кухня-вітальня, що розміщена на площі менш як 15 квадратних метрів, майже завжди – компроміс. Виберіть, яка із зон вам важливіша: кухня, їдальня або вітальня. Дизайнерка радить пожертвувати однією кімнатою заради інших двох, проте комфортніших. Мінімальна комфортна площа гардеробу – 3 квадратних метри. Наймісткіша за формою – П-подібної форми. Робіть багато прихованих місць зберігання: антресолі, меблі до стелі, зберігання в ліжку і дивані, використовуйте всі ніші, "маскуйте" зберігання під колір стін. Будьте готові йти на компроміси. А якщо їх занадто багато – подумайте про іншу квартиру. Іноді різниця у 2 квадратних метри вирішує багато компромісів. Вибирайте правильні за формою квартири (квадрат, прямокутник). Шанси все вмістити збільшуються у рази в порівнянні з круглими та трикутними квартирами. Дуже важливо дотримуватися ергономіки та відстаней. Якщо ви будете втягувати живіт на кожному кроці та спотикатися об меблі – ніякі заспокійливі вам не допоможуть. Не спіть на диванах. Не жертвуйте своїм здоров'ям заради гостей або простору. Спробуйте зробити планування і розміщення меблів ДО покупки квартири. Для маленьких квартир це дуже важливо. Якщо зрозумієте, що нічого не поміщається – не буде дилеми "що тепер робити з цією квартирою". Не мудруєте з дизайном. Чим простіше – тим краще. Чим більше функціональності, тим менше "прикрашення". Не перевантажуйте інтер'єр.

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Лайфхак для квартири із маленькою площею / Фото інстаграм Ольги Боднар

Лайфхак для квартири із маленькою площею / Фото інстаграм Ольги Боднар

Лайфхак для квартири із маленькою площею / Фото інстаграм Ольги Боднар

Лайфхак для квартири із маленькою площею / Фото інстаграм Ольги Боднар

Лайфхак для квартири із маленькою площею / Фото інстаграм Ольги Боднар

Лайфхак для квартири із маленькою площею / Фото інстаграм Ольги Боднар

Лайфхак для квартири із маленькою площею / Фото інстаграм Ольги Боднар