Під час покупки невеликої квартири або ремонту випливає багато проблем, яких можна уникнути, чи вирішити ще до її покупки /ремонту. Дизайнерка Ольга Боднар поділилася лайфхаками у своєму інстаграмі.

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Кількість вікон дорівнює кількості приміщень з вікном. Якщо у вас 2 вікна, а потрібно 3 кімнати (кухня, спальня і дитяча), то потрібно вирішити, яке приміщення буде без вікна. Дизайнерка радить обрати кухню. Спати без вікна і без чистого повітря багатьом складно (але це індивідуально). За нормами житлова кімната повинна бути не менше ніж 8 квадратних метрів на одну людину і 10 квадратних метрів на двох осіб. Вибираючи між площею спальні та дитячої, "віддайте" більше площі для дитячої – дитині потрібні зона для сну, зберігання, навчання і гри. Кухня-вітальня, що розміщена на площі менш як 15 квадратних метрів, майже завжди – компроміс. Виберіть, яка із зон вам важливіша: кухня, їдальня або вітальня. Дизайнерка радить пожертвувати однією кімнатою заради інших двох, проте комфортніших. Мінімальна комфортна площа гардеробу – 3 квадратних метри. Наймісткіша за формою – П-подібної форми. Робіть багато прихованих місць зберігання: антресолі, меблі до стелі, зберігання в ліжку і дивані, використовуйте всі ніші, "маскуйте" зберігання під колір стін. Будьте готові йти на компроміси. А якщо їх занадто багато – подумайте про іншу квартиру. Іноді різниця у 2 квадратних метри вирішує багато компромісів. Вибирайте правильні за формою квартири (квадрат, прямокутник). Шанси все вмістити збільшуються у рази в порівнянні з круглими та трикутними квартирами. Дуже важливо дотримуватися ергономіки та відстаней. Якщо ви будете втягувати живіт на кожному кроці та спотикатися об меблі – ніякі заспокійливі вам не допоможуть. Не спіть на диванах. Не жертвуйте своїм здоров'ям заради гостей або простору. Спробуйте зробити планування і розміщення меблів ДО покупки квартири. Для маленьких квартир це дуже важливо. Якщо зрозумієте, що нічого не поміщається – не буде дилеми "що тепер робити з цією квартирою". Не мудруєте з дизайном. Чим простіше – тим краще. Чим більше функціональності, тим менше "прикрашення". Не перевантажуйте інтер'єр.

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Лайфхак для квартири із маленькою площею / Фото інстаграм Ольги Боднар

Лайфхак для квартири із маленькою площею / Фото інстаграм Ольги Боднар

Лайфхак для квартири із маленькою площею / Фото інстаграм Ольги Боднар

Лайфхак для квартири із маленькою площею / Фото інстаграм Ольги Боднар

Лайфхак для квартири із маленькою площею / Фото інстаграм Ольги Боднар

Лайфхак для квартири із маленькою площею / Фото інстаграм Ольги Боднар

Лайфхак для квартири із маленькою площею / Фото інстаграм Ольги Боднар