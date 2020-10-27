Коли ми робимо ремонт, хочеться, щоб він виглядав стильно багато років. Однак існують поширені помилки, що псують враження навіть від хорошого ремонту.

Як не зіпсувати враження від квартири неправильними деталями, розповідає дизайнерка Катерина Росковшенко.

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Завжди приділяйте увагу деталям / Фото rtb.rovno.ua

Дешева підлога буде недовговічною

Чим дешевший матеріал, що вкриває вашу підлогу – тим швидше він зношується. Пошарпаний ламінат чи килимове покриття автоматично здешевлює зовнішній вигляд усього ремонту.

До того ж економії не вийде – зношене покриття доведеться замінювати дуже швидко.

Можна зекономити на оздобленні стін чи на дизайнерських меблях, однак підлогу радять вибирати якісну і надійну.

Плінтуси теж видно



Лаконічні рішення завжди найкращі / Фото remontdoma.kiev.ua

Хороша підлога заслуговує на правильне обрамлення. Тому не економте на плінтусах. Цей елемент є дуже незначним, однак може зіпсувати враження від хорошого ремонту.

Гості дому звертають увагу на деталі, тому плінтус точно буде мати значення. Найкраще обирати сучасний дерев'яний варіант.

Не економте на міжкімнатних дверях



Двері впливають на сприйняття усього простору / Фото prosto-remont.com

Не всі можуть дозволити собі купити справді дорогі двері з привабливим дизайном. Однак навіть якщо обираєте бюджетний варіант, не зупиняйтеся на дверях, що є надто "розцяцькованими".

Уникайте скляних вставок, геометричних візерунків і принтів. Обирайте максимально простий і лаконічний дизайн – він буде виглядати стильно.

Кольорові стіни



Краще довірити вибір кольору стін професіоналу / Фото armis.com.ua

Якщо неправильно підібрати кольори – візуальна гармонія в приміщені буде зруйнована. Недбало підібрані кольори одразу демонструють те, що в приміщенні не працював дизайнер.

Тому перед ремонтом ретельно вивчіть особливості вибору і поєднання кольорів для стін.

Якщо вам хочеться додати в кімнату яскравих елементів, краще зосередьтеся на цікавих аксесуарах і декорі.

Ручки на кухні – застарілий варіант



На сучасних фасадах переважно немає ручок / Фото vmk-mebel

Сьогодні більшість дизайнерів прибирають всю видиму фурнітуру на фасадах кухонь. Зараз модні кухні з прихованими ручками.

Тому старайтеся знайти подібні варіанти навіть серед бюджетних фасадів.

Фартух кухні – не місце для творчості



Такий варіант краще не обирати / Фото me-remount.ru

На ринку існує величезний вибір керамічної плитки з різними малюнками та фото: кавовими зернами, акваріумами тощо. Однак, якщо ви не професійний дизайнер, краще не купувати такі варіанти.

Зупиніться на простому та лаконічному оздобленні. Яскраві картинки точно зіпсують загальну картину та здешевлять ваш ремонт.

Звертайте увагу на штори



Фіранки формують загальне враження / Фото vsedlyashtor.com

Краще обирати штори, що мають широкий підворіт і верх. Маленькі рюші, підвороти й тасемки здешевлюють вигляд штор.

Карниз теж краще обирати широкий, чіткий і зрозумілий. Складна геометрія карниза допустима, але якщо це виглядає стильно і підходить під інтер'єр.

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Погане освітлення



Без хорошого світла при ремонті не обійтися / Фото 12millionov.com

Знайти хорошу люстру досить непросто. Особливо складно відшукати стильний і якісний світильник серед бюджетних варіантів.

Як рекомендують розв'язувати цю проблему дизайнери? Не концентруватися на люстрі, а створювати різнорівневе світло.

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