Найвужчий будинок Лондона виставили на продаж: що всередині будівлі шириною 1,8 метра – фото
Найтонший будинок Лондона тепер можна придбати. За дім шириною всього 1,8 метра доведеться віддати 1,2 мільйона доларів.
Дім пофарбований у темно-синій колір, що виділяє його на тлі решти будівель, інформує Ukr.Media.
Вас зацікавить: Поламаний будинок: фото інтер'єру приміщення з заплутаним плануванням
Кухня в міні-будинку виглядає досить просторою / Фото Winkworth
Раніше в найвужчому будинку міста виготовляли й продавали капелюхи.
Тут може мешкати навіть велика родина / Фото Winkworth
Власник планує переїхати за кордон, тому й продає туристичну принаду.
Інтер'єр у спальнях виглядає затишно / Фото Winkworth
Найвужча будівля Лондона має 5 поверхів. На згадку про минуле тут залишилася вітрина з лампою-капелюхом.
Площа будинку не така маленька, як здається. Вона складає 96 квадратних метрів.
Дизайн ванних кімнат з ноткою британської класики / Фото Winkworth
Всередині 5-поверхової споруди є дві вітальні, дві спальні, дві ванних кімнати, кухня і навіть відкрита тераса, а ще – маленький садочок.
Зверніть увагу: Приклад облаштування стильного будиночка, який можна встановити будь-де
З тераси відкривається вид на місто / Фото Winkworth
Будівля розташована в серці столиці – районі Шепердс Буш, що неподалік від популярного Гайд-парку.
Більше фото унікального будинку дивіться тут:
А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням