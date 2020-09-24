Найтонший будинок Лондона тепер можна придбати. За дім шириною всього 1,8 метра доведеться віддати 1,2 мільйона доларів.

Дім пофарбований у темно-синій колір, що виділяє його на тлі решти будівель, інформує Ukr.Media.

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Кухня в міні-будинку виглядає досить просторою / Фото Winkworth

Раніше в найвужчому будинку міста виготовляли й продавали капелюхи.

У 2009 році дім уже купували. Його придбав юрист, який нині продає незвичайну нерухомість. Цікаво, що 11 років тому ціна будинку складала 700 тисяч доларів. Інвестиція в найвужчий будиночок Лондона виявилася надзвичайно вдалою.



Тут може мешкати навіть велика родина / Фото Winkworth

Власник планує переїхати за кордон, тому й продає туристичну принаду.



Інтер'єр у спальнях виглядає затишно / Фото Winkworth

Найвужча будівля Лондона має 5 поверхів. На згадку про минуле тут залишилася вітрина з лампою-капелюхом.

Площа будинку не така маленька, як здається. Вона складає 96 квадратних метрів.



Дизайн ванних кімнат з ноткою британської класики / Фото Winkworth

Всередині 5-поверхової споруди є дві вітальні, дві спальні, дві ванних кімнати, кухня і навіть відкрита тераса, а ще – маленький садочок.

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З тераси відкривається вид на місто / Фото Winkworth

Будівля розташована в серці столиці – районі Шепердс Буш, що неподалік від популярного Гайд-парку.

Більше фото унікального будинку дивіться тут:

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