Найтонший хмарочос у світі: архітектори представили проєкт вежі-олівця у Сіднеї – фото

Дизайн готелю Pencil Tower у Сіднеї від австралійської архітектурної фірми Durbach Block Jaggers вражає своєю лаконічністю. Проєкт розроблений з урахуванням стилю сусідніх будівель. Переглядайте деталі проєкту у нашому матеріалі.

Проєкт готелю – найтонший хмарочос у країні на вулиці Пітт 410 зі співвідношенням висоти та ширини шістнадцять до одного. Готель вміщає 173 готельні номери з шістьма люксами на кожному поверсі, вежа заввишки 100 метрів буде побудована в центрі міста з "подіумом" висотою лише 6,4 метра.

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За словами команди, вежа "олівець" розміщена на лаконічному подіумі, що підкреслює делікатність та деталі сусідніх будівель за допомогою аркової цегли. Триповерхова основа включає вестибюль, кафе та зону вітальні, внутрішній двір призначений для спільного користування та виходить на вулицю.

Фасад будівлі готелю / Фото archdaily.com

Вежа була розроблена для імітації стиснення та розширення колони шляхом безперервної абстракції її елементів: основи та "стовбура".

Ескіз вхідної зони / Фото archdaily.com

Дизайнери пояснюють, що фасад починається зі горизонтальних вікон, що повільно перетворюються у вертикальні. Горизонтальні елементи починаються в рівень із зовнішнім обрамленням, яке повільно стоншується і віддаляється з висотою.

Фасад будівлі готелю / Фото archdaily.com

Кожна горизонталь знаходиться на висоті плити, поручнів і висоти дверей. На кожному поверсі розміщені компактні готельні номери, – розповіли автори проєкту.

Будівля готелю / Фото archdaily.com