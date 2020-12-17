Ці будівлі приваблюють увагу своїм оригінальним дизайном. Переглядайте фото помешкань, що вирізняються з-поміж інших.

Про нестандартні будівлі повідомляє ресурс Incredible Pictures на своєму офіційному сайті.

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Усі ми звикли, що незвична архітектура зазвичай буває дорогою та розкішною. Але невеликі скромні будинки теж можуть вражати своєю оригінальністю. Пропонуємо вашій увазі цікаву добірку незвичного житла.

1. Круглий дім



У цьому будинку є навіть маленька тераса для відпочинку / Фото incredible-pictures.com

2. Будинок-печера



Це помешкання нагадує будинок казкових героїв / Фото incredible-pictures.com

3. Шалений будинок



У цей дім-музей можна потрапити на екскурсію / Фото incredible-pictures.com

4. Скеля з вікнами



Це помешкання оздобили у вигляді невеликої фортеці в скелі / Фото incredible-pictures.com

5. Глиняний палац



Складно уявити, як виглядає цей дім всередині / Фото incredible-pictures.com

6. Реальний будинок на дереві



У такому помешканні захочуть жити не тільки діти, а й дорослі / Фото Pinterest

7. Будинок-гриб



Будинок у формі гриба приваблює увагу / Фото incredible-pictures.com

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8. Веселковий дім



Стіни в цій будівлі зробили з різнокольорової мозаїки / Фото incredible-pictures.com