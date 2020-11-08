Мешканці багатьох держав можуть пишатися розкішними станціями метрополітену. Фото станцій, що стали принадою для туристів та об'єктами для фото, дивіться на Дизайні 24.

Про станції метрополітену, що вражають унікальним дизайном, розповідає Cameralabs.

Цікаво: Закопаний в землю та зі скляним дахом: фото розкішного будинку-землянки в США

Станція Толедо, Неаполь, Італія

Американська агенція новин CNN визнала цю станцію найгарнішою у світі. Оздоблення виконали у білих і блакитних відтінках.



Станція цікаво виглядає при будь-якому освітленні / Фото cameralabs.org

Стеля неправильної форми створює враження, що перебуваєш у печері. А білі та сині кружечки імітують краплі води, що стікають за стін.



Космічний інтер'єр станції в Неаполі / Фото cameralabs.org

Станція Родхусет, Стокгольм, Швеція

Інтер'єр створили у стилі органічної архітектури. Поверхню скелі, у якій зробили станцію, залишили необробленою. Усі нерівності залишили й пофарбували стелю в темно-червоний колір.



Станція Родхусет вибита у скелі / Фото cameralabs.org

Станція Бульвар Формоза, Гаосюн, Тайвань

Увагу приваблює купольна стеля діаметром 30 метрів. Її зробили з 4500 скляних панелей. Площа купола становить 660 квадратних метрів.



Скляна скульптура приваблює увагу туристів / Фото cameralabs.org

Конструкція зі скла, що розташована посеред станції, називається "Вогонь та вітер". Її створив італійський художник Нарсіссус Кальята.

Станция метро Кунстрагорден, Стокгольм, Швеция

Сюди приходять спеціально, щоб помилуватися інтер'єрами. Станція нагадує палац Kungstradgarden, що розташований в її околицях.



В інтер'єрі переважає природний зелений колір / Фото cameralabs.org

Художник Ulrik Samuelson, працюючи над оформленням, використовував образ підземного саду.



Інтер'єр цієї станції теж схожий на печеру / Фото cameralabs.org

В Україні: Стильна гуцульська хата: фото інтер'єрів сучасного готелю в Карпатах

Станція метро Аточа, Мадрид, Іспанія

Станція з'єднана з вокзалом та автобусною зупинкою. Відвідувачів вражають розкішні тропічні рослини, що ростуть посеред приміщення.

У парку є навіть невеликий струмок. Раніше тут жили галапагоські черепахи. Однак відвідувачі почали приносити тварин з дому й залишати на вокзалі. Тому тварин перевели до зоопарку.