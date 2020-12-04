Сад з кактусами зовні та всередині: як виглядає найкращий інтер'єр будинку 2020 року від Dezeen
Продовжуємо розповідати про чудові помешкання від іменитого журналу Dezeen. Цього разу зупинимося на найкращому інтер'єрі приватного будинку.
Про перемогу проєкту під назвою Bismarck House повідомляє офіційний сайт Dezeen.
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В інтер'єрі поєднали різноманітні матеріали / Фото Dezeen
Премію Dezeen Awards вручають щорічно за найбільш оригінальний дизайн. У номінації "Інтер'єр будинку" переміг дім у Сіднеї, Австралія.
У цьому домі змогли досягнути гармонії між простором помешкання, саду та громадським середовищем.
Перший поверх "Будинку Бісмарка" – скляний і прозорий. Тут майже не відчутно різниці між подвір'ям і простором всередині. Плетені меблі й великі кактуси у вітальні створюють розслаблену атмосферу будинку на пляжі.
Скляні стіни з'єднують будинок з садом / Фото Dezeen
Цей поверх прихований від вуличного життя парканом – тому його вдалося зробити настільки інтегрованим у сад.
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Життя на другому поверсі хотіли приховати від сторонніх очей. Саме тому його зробили із "суцільної маси".
Вікна кухні виходять на вулицю / Фото Dezeen
Взаємозв'язок між будинком та міською вулицею надзвичайно організований, а різноманітні матеріали створюють тепло та інтригу в усіх кімнатах, – заявили судді головного журі інтер'єрів.
Будинок був спроєктований такими архітекторами: Andrew Burges Architects and David Harrison & Karen McCartney.
Рослини ніби проростають всередину будинку / Фото Dezeen
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