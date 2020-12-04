Продовжуємо розповідати про чудові помешкання від іменитого журналу Dezeen. Цього разу зупинимося на найкращому інтер'єрі приватного будинку.

Про перемогу проєкту під назвою Bismarck House повідомляє офіційний сайт Dezeen.

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В інтер'єрі поєднали різноманітні матеріали / Фото Dezeen

Премію Dezeen Awards вручають щорічно за найбільш оригінальний дизайн. У номінації "Інтер'єр будинку" переміг дім у Сіднеї, Австралія.

У цьому домі змогли досягнути гармонії між простором помешкання, саду та громадським середовищем.

Перший поверх "Будинку Бісмарка" – скляний і прозорий. Тут майже не відчутно різниці між подвір'ям і простором всередині. Плетені меблі й великі кактуси у вітальні створюють розслаблену атмосферу будинку на пляжі.



Скляні стіни з'єднують будинок з садом / Фото Dezeen

Цей поверх прихований від вуличного життя парканом – тому його вдалося зробити настільки інтегрованим у сад.

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Життя на другому поверсі хотіли приховати від сторонніх очей. Саме тому його зробили із "суцільної маси".



Вікна кухні виходять на вулицю / Фото Dezeen

Взаємозв'язок між будинком та міською вулицею надзвичайно організований, а різноманітні матеріали створюють тепло та інтригу в усіх кімнатах, – заявили судді головного журі інтер'єрів.

Будинок був спроєктований такими архітекторами: Andrew Burges Architects and David Harrison & Karen McCartney.



Рослини ніби проростають всередину будинку / Фото Dezeen