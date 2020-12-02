Щорічний конкурс Dezeen Awards 2020 має на меті визначити цікавий та незвичний дизайн, що був реалізований протягом року. Сьогодні розповідаємо про інтер'єр бару, що виграв цю премію.

Про результати змагання за звання "Інтер'єр року" повідомляє офіційний сайт Dezeen.

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У барі розслаблена і таємнича атмосфера / Фото Dezeen

Титул "Найкращий інтер'єр бару року" одержав заклад в Шанхаї, Китай.

Проєкт назвали A Secret Bar in a Lively Downtown. Його реалізувала агенція Atelier XY.

"Родзинкою" інтер'єру є колекція бурштинових комах.



Інтер'єр бару приваблює любителів комах / Фото Pinterest

Основою дизайну стали традиційні китайські елементи. Вони зроблені з сучасним підходом: наприклад, тут є візерунки на дереві.

Гості закладу підіймаються до нього крутими сходами. І потрапляють у затишний і розслаблений простір.



Тут немає єдиного стилю / Фото Dezeen

Таємничу атмосферу створює приглушене освітлення. Для оригінальної підсвітки використали стіни зі скляної "цегли" – вони підсвічуються зсередини.



Скляні стіни забезпечують приглушену підсвітку / Фото architizer.com

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Цей проєкт демонструє історію таємного бару з примхами та несподіваними елементами, – діляться враженнями судді конкурсу.