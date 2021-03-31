Якщо забуваєте поливати вазони, а також не надто переймаєтеся тим, щоб забезпечити їм відповідну кількість світла та температурний режим, зверніть увагу на ці варіанти. Розповідаємо про рослини, що не потребують багато уваги.

Зелені рослини в офісі допоможуть додати трохи життя й затишку в інтер'єр. Розбавте свої офісні будні вазонами. А щоб не доводилося регулярно купувати нові, бо ви пішли у відпустку, або забули їх полити, зверніть увагу на прості й невибагливі варіанти.

Цікаво Ідеальні кольори й мінімум коштів: як в Лондоні зробили студію із закинутого складу

Кактус



Кактуси підійдуть навіть новачкам / Фото Fiftyflowers

Цей простий та популярний вазон підійде навіть новачкам. Кактуси добре почуваються майже скрізь, їм достатньо природного освітлення, а поливати їх можна досить рідко: раз на тиждень влітку й раз на 3 тижні восени та взимку.

Повітряні рослини



Повітряним рослинам не потрібен ґрунт / Фото blog.postel-deluxe

Цим рослинам не потрібен навіть ґрунт. Просто занурюйте їх у воду на 2-3 години щодесять днів. Завдяки тому, що повітряним рослинам не потрібна земля, з них роблять цікаві композиції у скляних та керамічних горщиках.

Потос



Цей вазон дуже простий у догляді / Фото sornyakov.net

Друга назва цих вазонів – Диявольський плющ. Попри таку назву, за рослиною дуже легко доглядати. Вона з легкістю переносить темні приміщення, світло ламп, і виживе навіть тоді, якщо ви забуватимете її поливати.

Товстолист (грошове дерево)



Товстолист із часом перетворюється на справжнє дерево / Фото Flowersadvice

Ці рослини потребують тільки денного світла протягом кількох годин на день. Перед поливом грунт має повністю висохнути, тому перевіряйте його, перш ніж наливати воду у вазон.

Актуально Як не пошкодувати: 5 трендів у дизайні інтер'єру, що виявилися безглуздими

Алое Вера



Алое – невибагливі та прості вазони / Фото dacha.help

Якщо ви забудете полити цей невибагливий вазон, йому це тільки піде на користь. Алое можна взагалі не поливати, а ставити горщик у воду раз на тиждень або два.