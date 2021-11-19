Наводимо порядок у кладовці: як за 4 кроки організувати охайний простір на роки

Комора – місце покинутих і забутих речей. Однак, використовуючи правильні техніки організації та зберігання, можна перетворити цей захаращений куточок в чудово організований простір.

Якщо ви не абсолютний мінімаліст, ймовірно, завжди шукаєте легкі способи максимізувати місце для зберігання у вашому домі. Якщо у вас є комірка, вона може стати місцем, яке буде відповідати всім потребам родини для зберігання.

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# 1 поділ

Комірка може стати скарбницею мотлоху, про який ви давно забули. Прибираючи її, розділіть речі на три категорії: зберігаємо, даруємо та викидаємо. Якщо ви не часто використовуєте предмет, подумайте про його пожертвування; якщо він у поганому стані, можливо, настав час для смітника. Розчищаючи простір, ви можете просто знайти той інструмент або настільну гру, яку ви давно шукали.

Розхламлення дарує позивний настрій / Фото the spruce

#2 стелажі

Установка стелажних систем не тільки максимізує простір для вертикального зберігання — це також може захистити ваші речі від пошкоджень. Виміряйте комірку, щоб визначити, який розмір стелажів вона може вмістити, обов’язково враховуючи кількість предметів, які потрібно вмістити вашій системі.

Правильна організація – запорука порядку / Фото the spruce

#3 категорії

Розділіть всі речі, які зберігаєте на кілька категорій. Потім виберіть місце на полицях чи вішалках, щоб розмістити кожну категорію. Наприклад, якщо всі ваші святкові прикраси розташовані на правій стороні четвертої полиці, буде набагато легше знайти їх, коли прийде час. Додайте мітки на кожну полицю, щоб ви могли швидко оцінити, що там зберігається.

Якщо у вас є дрібні предмети, які потрібно зберігати і їх не так просто швидко визначити — помістіть їх у великі пластикові пакети на блискавці та чітко позначте їх за допомогою етикетки або малярської стрічки та маркера. Це стане в пригоді для додаткових шнурів і кабелів, гвинтів, болтів і гайок або інших дрібних предметів.

Швидкий пошук / Фото the spruce

#4 пластикові контейнери

Такі контейнери полегшать пошук та ідентифікацію того, що ви шукаєте, і прослужать набагато довше, ніж картонна коробка. Обов’язково наклейте етикетку на зовнішній стороні кожного контейнера для зберігання, щоб знати їх вміст.

Охайний простір на роки / Фото the spruce