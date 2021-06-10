Повернення до коренів: навіщо архітектори використовують солому у сучасних проєктах

Солома – один з найстаріших методів покрівлі. Матеріал зустрічається в архітектурі різних регіонів та часових відрізків. Хоча зараз солома вважається традиційним матеріалом, який втратив свою популярність з появою промислових матеріалів, її переваги приваблюють архітекторів й сьогодні.

Солома екологічна, проста у виробництві та водонепроникна. Через це сучасні архітектори, які шукають зближення з природою через будівлі, вважають її найкращим вибором для створення дахів.

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Солом'яний дах школи Фасса у Сенегалі



Архітектор Тошіко Морі / Фото Architizer

Бамбукова конструкція підтримує круглу солом'яну стріху школи Фасс в сільській місцевості Сенегалу. Проєкт є першою школою в регіоні, яка пропонує не лише релігійну, але й світську програму навчання.

Дах надає школі скульптурного вигляду, оскільки лінія даху і довжина карниза варіюються в залежності від кладки. Саме цей нахил допомагає підтримувати прохолоду в класних приміщеннях.

AM House у В'єтнамі



Проєкт CTA – Creative Architects / Фото Architizer

Шар соломи над сталевим дахом з дерев'яним покриттям, допомагає ізолювати AM House під час різкого підвищення температури. Цей фактор особливо важливий при зведенні будівель в цьому регіоні.

Проєкт реалізовувався для місцевого директора з маркетингу, як місце для релаксації та відпочинку. Будинок складається з декількох модулів, які об'єднані штучним ставком.

Солом'яний фасад у Японії



Архітектор Юсухара Марке / Фото Architizer

Солом'яні смуги у цьому проєкті відсилають до культових форм фасаду відомого японського архітектора Кенго Кума.

Кольори й текстура сіна переходять й в інтер'єр, на стелі будівлі проступають яскраві кедрові планки.

Солом'яний дах громадського центру Green Island у Таїланді



Архітектори Estudio Cavernas / Фото Architizer

Архітектори Таїланду активно відмовляються від матеріалів, які забруднюють середовище. Відтак, в їхніх проєктах зустрічаються екологічно чисті матеріали, вторинна деревина й звісно солома.

Оскільки в сезон сильних дощів рівень води різко підвищується, подібні проєкти робляться на підвищеннях, таке рішення допомагає мінімізувати пошкодження.

Куполоподібний солом'яний дах хостелу у В'єтнамі



SAHI W&D / Фото Architizer

Комплекс складається з 8-ми куполів різних розмірів, у кожному павільйоні є вікно для природного освітлення і вентиляції.

Хостел створює відчуття, що ви перебуваєте в будинку на дереві, попри його розташування в галасливому місті Хюе – колишній столиці В'єтнаму, де розташовані важливі історично-культурні місця, на що й з'їжджаються туристи зі всього світу.