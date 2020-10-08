Відкритий простір, вільний інтернет і вражаючі сходи – усім цим щодня користуються учні однієї з данських шкіл. Тут все спроєктовано для продуктивного розвитку і цікавого дозвілля дітей.

Унікальна школа розташована в Копенгагені, повідомляє Royaldesign.

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Для школи обрали сучасний дизайн / Фото Royaldesign

Вона називається Orestad gymnasium. Будівлю вважають витвором мистецтва та називають однією з головних пам'яток Данії.

Скандинавські країни приділяють величезну увагу та відповідне фінансування питанням освіти.



Гвинтові сходи задають тон всьому інтер'єру / Фото Royaldesign

Навчальний заклад побудували за принципом відкритого простору. Одразу після реалізації проєкту будівлю визнали найкращою в Скандинавії.

Серцем школи називають неймовірні гвинтові сходи, що сполучили усі чотири поверхи. Вони приваблюють погляд і вражають своєю грандіозністю.



Стеля нагадує зоряне небо / Фото Royaldesign

Тут немає традиційних аудиторій. Заняття проходять ніби в одній величезній кімнаті, що займає весь простір споруди.

В Orestad gymnasium навчаються старшокласники. Усі вони прагнуть після закінчення школи отримати освіту у галузі журналістики.



Учні співпрацюють в єдиному просторі / Фото Royaldesign

Відкритий простір сприяє комунікації. Для того, щоб учні могли реалізовувати свої ідеї онлайн, в кожному куточку школи працює безпровідний інтернет.

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Всередині й зовні все створено для потреб дітей / Фото Royaldesign

Вільна атмосфера в закладі допомагає відчувати себе комфортно й розкуто. Це сприяє творчій реалізації учнів.

Погодьтеся, приємно навчатися серед стильних інтер'єрів, сидячи на різнокольорових м'яких подушках.

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