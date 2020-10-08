Навчатися в найкращій будівлі Скандинавії: як виглядає інтер'єр звичайної школи в Данії – фото
Відкритий простір, вільний інтернет і вражаючі сходи – усім цим щодня користуються учні однієї з данських шкіл. Тут все спроєктовано для продуктивного розвитку і цікавого дозвілля дітей.
Унікальна школа розташована в Копенгагені, повідомляє Royaldesign.
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Для школи обрали сучасний дизайн / Фото Royaldesign
Вона називається Orestad gymnasium. Будівлю вважають витвором мистецтва та називають однією з головних пам'яток Данії.
Гвинтові сходи задають тон всьому інтер'єру / Фото Royaldesign
Навчальний заклад побудували за принципом відкритого простору. Одразу після реалізації проєкту будівлю визнали найкращою в Скандинавії.
Серцем школи називають неймовірні гвинтові сходи, що сполучили усі чотири поверхи. Вони приваблюють погляд і вражають своєю грандіозністю.
Стеля нагадує зоряне небо / Фото Royaldesign
Тут немає традиційних аудиторій. Заняття проходять ніби в одній величезній кімнаті, що займає весь простір споруди.
В Orestad gymnasium навчаються старшокласники. Усі вони прагнуть після закінчення школи отримати освіту у галузі журналістики.
Учні співпрацюють в єдиному просторі / Фото Royaldesign
Відкритий простір сприяє комунікації. Для того, щоб учні могли реалізовувати свої ідеї онлайн, в кожному куточку школи працює безпровідний інтернет.
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Всередині й зовні все створено для потреб дітей / Фото Royaldesign
Вільна атмосфера в закладі допомагає відчувати себе комфортно й розкуто. Це сприяє творчій реалізації учнів.
Погодьтеся, приємно навчатися серед стильних інтер'єрів, сидячи на різнокольорових м'яких подушках.
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