Натхненний простір: гірчичний колір в інтер’єрі – поради та ідеї

Гірчичні меблі або аксесуари легко привертають увагу - стіна або подушка в цьому кольорі стануть родзинкою будь-якого інтер’єру. Цей колір асоціюється з енергією, життєвою силою і свіжістю.

Гірчичний – один з наймодніших кольорів останніх сезонів. Здебільшого його обирають для оздоблення стін, проте найбільше цей колір привертає увагу у деталях. Дотримуючись правильних пропорцій цією палітрою можна вдало прикрасити домівку мрії.

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Гірчичний колір багатофункціональний – у залежності від відтінку та освітлення кімната може набути зовсім іншого характеру. Загальне правило таке: уникайте поєднання гірчиці з іншими нейтральними земляними тонами. Такі кімнати стають оптично важкими, нечіткими, однорідними, просто нудними.

Затишний інтер’єр / Фото homebook

Гірчичний колір стане більш виразним, коли його супроводжують кольори, які дозволяють йому виділитися на їх тлі – це сірий, чорний і білий.

Прекрасне рішення / Фото homebook

Любителям сміливих, соковитих композицій сподобається ідея темно-синього і гірчичного приміщення. Темно-жовтий диван або гірчичне крісло на темно-синьому тлі стануть прекрасним рішенням.

Чудова колірна гама / Фото homebook

Гірчичні штори – ще один спосіб розглянутий цей колір в інтер’єрі. Разом з візерунчастим килимком з жовто-бордовими акцентами та цегляними аксесуарами вони будуть посилатися на моду 50-х і років і стануть своєрідним ретро доповненням в інтер’єрі.

Вдале поєднання / Фото homebook