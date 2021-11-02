Натхненна простота: що таке стиль вабі-сабі і як його втілити у вашій квартирі

Вабі-сабі – це особливий японський погляд на стиль та прекрасне. У ньому виражається втілення аскетичної краси східного стилю. Це неймовірне поєднання природних форм, недосконалих речей та мистецтва.

Світогляд вабі-сабі простежується у багатьох сферах мистецтва східних традицій, у тому числі в інтер’єрі. Це ціла естетична культура, яка зараз перетворилася на стиль життя. Тонка і ледь відчутна естетика вабі-сабі прийшла до нас з Японії, де розвивалася під впливом дзен-буддизму. "Вабі" означає самотність серед природи, простоту і спокій, а "сабі" – мимолітну красу.

Актуально Дизайн інтер'єру у 2022 році: головні тренди та секрети вдалого оформлення

За визначенням вабі-сабі зводиться до недосконалої краси. Жити згідно з рекомендаціями вабі-сабі означає вміти цінувати простоту і відкривати чарівність дрібних, навіть звичайних речей. Меблі, декорації та мистецтво, створені в стилі цієї естетики, прості та навіть грубі.

Яскраві акценти / Фото homebook

Стиль вабі-сабі – це інтер'єр, натхненний філософією. Серед його відмінних рис – приглушені кольори. Тренд вабі-сабі дотримується світлих, нейтральних кольорів і приглушених земляних тонів. Тому в інтер’єрах вітаються бежеві, зелені та коричневі відтінки.

Недосконалі об'єкти – ще одна естетика вабі-сабі, у цьому стилі особливо цінуються ретро декор та антикваріат. Стіл із трохи потертою стільницею, стіна з пожовклими шпалерами, порцелянова тарілка з потертим краєм — всі ці речі чудово підходять для вабі-сабі.

Особливі деталі / Фото homebook

У цьому японському інтер’єрі також цінуються природні акценти. Ідеально, коли в інтер’єрі переплітаються дерево і камінь, створюючи гармонійний, збалансований стиль. Окрім дерева та каменю в інтер’єрі вабі-сабі повинні бути присутні й інші натуральні матеріали, такі як льон, шерсть та органічна бавовна.

У стилістиці вабі-сабі важливу роль відіграє кераміка, бажано старовинна та ручної роботи. Цікаво, що на ній можуть бути відколи, тріщини або навіть зламані та склеєні предмети.

Просто та вишукано / Фото homebook

Меблі для вабі-сабі виготовляються переважно з дерева. Вони мають мати прості геометричні форми, їх головною особливістю є функціональність. Предмети, відзначені плином часу або навмисно старовинні, є найбільш цінними. Нерівна фактура, затемнена або матова поверхня, неправильний силует стануть лише перевагою.

Своєрідна естетика / Фото homebook