Натхнення та соціальне єднання: в Італії створили витончену публічну бібліотеку

Бібліотеки знову стають популярними просторами, де можна насолодитися читанням або цікавим спілкуванням. Тренд вирішили підтримати і в італійському місті Веджано, що поблизу Падуї.

Новий соціальний простір створила компанія MIDE architetti. Бібліотека має площу 300 квадратних метрів та вже відкрила свої двері для відвідувачів.

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Бібліотеці належить велика територія навколо будівлі. Це дозволило створити не лише своєрідний екран від зовнішнього світу, а й дати відвідувачам можливість відпочивати під відкритим небом.

Затишна природа навколо книг / Фото Archdaily

Дизайн будівлі нагадує про сільську місцевість. Прозорі стіни та відсутність перегородок утворили затишний та світлий простір, який чудово підходить для читання та обговорень важливих для громади проблем.

Книжкова перлина громади / Фото Archdaily

Це місце одразу завоювало популярність громади та ніколи не залишається пустим. Архітектори вірять, що найближчим часом подібні місця з'являться у кожному регіоні.