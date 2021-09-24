Настрій сезону: як задекорувати свій дім осінню
Джерело:24 канал
Осінь – пора неквапливості та мрійливості, коли поступово денне світло поступається магії ночі. Відповідний настрій можна легко відобразити і у власному помешканні.
З настанням нової пори року кожен з нас хоче внести маленькі зміни у свій інтер'єр. Всього лише декілька нот декору дозволять вашому помешканню заграти у новій атмосфері.
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Додайте коричневого
Осінь – чи не єдина пора, коли коричневий колір у ролі основного є максимально доречним. Пледе, подушки, вази, невеличкі меблі – усі ці дрібниці кардинально змінять атмосферу.
Коричневий – ідеальний колір для осіннього інтер'єру / Фото Pinterest
Затишок
Зараз саме ідельний час для читання книг та перегляду улюблених серіалів. Облаштуйте вдома зону, яка огорне вас затишком, спокоєм та вмиротворенням.
Затишок і спокій – основний настрій осені / Фото Pinterest
Сезонний декор
Щоб насолодитися осінню сповна – пустіть її в своє помешкання. Прикрасьте інтер'єр усім сезонним, що трапить під руку – квіти, ліхтарі та інший декор. Не бійтеся перегнути палицю – природи ніколи не буває забагато.
Чудовий сезонний декор / Фото Pinterest