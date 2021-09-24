З настанням нової пори року кожен з нас хоче внести маленькі зміни у свій інтер'єр. Всього лише декілька нот декору дозволять вашому помешканню заграти у новій атмосфері.

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Додайте коричневого

Осінь – чи не єдина пора, коли коричневий колір у ролі основного є максимально доречним. Пледе, подушки, вази, невеличкі меблі – усі ці дрібниці кардинально змінять атмосферу.

Коричневий – ідеальний колір для осіннього інтер'єру / Фото Pinterest

Затишок

Зараз саме ідельний час для читання книг та перегляду улюблених серіалів. Облаштуйте вдома зону, яка огорне вас затишком, спокоєм та вмиротворенням.

Затишок і спокій – основний настрій осені / Фото Pinterest

Сезонний декор

Щоб насолодитися осінню сповна – пустіть її в своє помешкання. Прикрасьте інтер'єр усім сезонним, що трапить під руку – квіти, ліхтарі та інший декор. Не бійтеся перегнути палицю – природи ніколи не буває забагато.

Чудовий сезонний декор / Фото Pinterest