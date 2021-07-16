Сьогодні тканинний декор, який прикрашає стіни, часто використовується в бохо, кантрі, прованському та індійському стилі. Крім того, мінімалістичні макраме часто зустрічаються у домах, оформлених у скандинавській чи фінській естетиці. Якщо ваш дім наближений до цих стилів, ви можете сміливо використовувати текстильний декор.
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Стіни вітальні та спальні можуть прекрасно доповнюватися не лише постерами та картинами. Ці 11 варіантів текстильних підвісок показують, наскільки легко додати у простір затишку, за допомогою лише однієї деталі.
Традиційний орнамент прикрашає білу стіну / Фото Pinterest
Текстиль над каміном підсилить відчуття затишку у вітальні / Фото Pinterest
Килим як доповнення до середземноморського інтер'єру / Фото Pinterest
Плетений чорний килим підійде для вишуканих та лаконічних приміщень / Фото Pinterest
Ви можете сплести декор самостійно, аналогічно до цього авторського плетіння, створеного дизайнеркою для своєї квартири / Фото Pinterest
Триптих зі скатертин / Фото Pinterest
Стильне доповнення до скандинавського стилю / Фото Pinterest
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Квітчастий принт для класичного інтер'єру / Фото Pinterest
Текстиль сьогодні замінює твори мистецтва / Фото Pinterest
Ротанг та пряжа можуть стати чудовим декором / Фото Pinterest
Спробуйте використати синтетичні тканини, щоб самостійно створити прикрасу для стіни / Фото Pinterest