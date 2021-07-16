Сьогодні тканинний декор, який прикрашає стіни, часто використовується в бохо, кантрі, прованському та індійському стилі. Крім того, мінімалістичні макраме часто зустрічаються у домах, оформлених у скандинавській чи фінській естетиці. Якщо ваш дім наближений до цих стилів, ви можете сміливо використовувати текстильний декор.

Читайте також Як захистити оселю від вірусів та бактерій

Стіни вітальні та спальні можуть прекрасно доповнюватися не лише постерами та картинами. Ці 11 варіантів текстильних підвісок показують, наскільки легко додати у простір затишку, за допомогою лише однієї деталі.

В яких інтер'єрах можна вішати килим на стіни
Традиційний орнамент прикрашає білу стіну / Фото Pinterest

В яких інтер'єрах можна вішати килим на стіни
Текстиль над каміном підсилить відчуття затишку у вітальні / Фото Pinterest

В яких інтер'єрах можна вішати килим на стіни
Килим як доповнення до середземноморського інтер'єру / Фото Pinterest

В яких інтер'єрах можна вішати килим на стіни
Плетений чорний килим підійде для вишуканих та лаконічних приміщень / Фото Pinterest

В яких інтер'єрах можна вішати килим на стіни
Ви можете сплести декор самостійно, аналогічно до цього авторського плетіння, створеного дизайнеркою для своєї квартири / Фото Pinterest

В яких інтер'єрах можна вішати килим на стіни
Триптих зі скатертин / Фото Pinterest

В яких інтер'єрах можна вішати килим на стіни
Стильне доповнення до скандинавського стилю / Фото Pinterest

Читайте також Килим у скандинавському стилі: 30 стильних ідей для декору дому

В яких інтер'єрах можна вішати килим на стіни
Квітчастий принт для класичного інтер'єру / Фото Pinterest

В яких інтер'єрах можна вішати килим на стіни
Текстиль сьогодні замінює твори мистецтва / Фото Pinterest

В яких інтер'єрах можна вішати килим на стіни
Ротанг та пряжа можуть стати чудовим декором / Фото Pinterest

В яких інтер'єрах можна вішати килим на стіни
Спробуйте використати синтетичні тканини, щоб самостійно створити прикрасу для стіни / Фото Pinterest