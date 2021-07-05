Настінний годинник з птахами, який стане окрасою будь-якого інтер'єру: фото

Декор – це невід'ємна складова кожної оселі. Годинники, наприклад, давно перестали виконувати виключно практичну функцію й стали акцентним елементом багатьох приміщень.

Годинник, про який ми поговоримо сьогодні, – це дизайнерський витвір, який більше нагадує настінну скульптуру, аніж звичний пристрій для вимірювання часу. Дизайнери розповідають, що їхня колекція натхненні звичками перелітних птахів, які переміщаються зі сходу на захід, з півночі на південь… І так рік за роком.

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Земля – це ваш будинок, де птахи зможуть допомогти вам орієнтуватися в часі. V-подібна форма нагадує птахів, які вирушають у вирій, а сам мінімалістичний годинник круглої форми уособлює циклічність життя.



Мінімалістичний годинник / Фото Haoshi



Годинник для дому / Фото Haoshi

Годинник випускається разом зі спеціальною інструкцією. Щоб правильно розмістити птахів на стіні, варто ознайомитися з переліком всіх елементів та позначок. Птахи клеяться до стіни за допомогою липкої стрічки, щоб не пошкодити пофарбовану стіну невлучно наклеєними фігурами, дизайнери радять заздалегідь нанести на поверхню умовні позначки, які мінімізують похибку.



Інструкція до годинника / Фото Haoshi

Як виглядає годинник в інтер'єрі

Головна перевага дизайну годинника – в його універсальності. Птахи ідеально виглядатимуть і на гладких поверхнях і на кольорових стінах.



Мінімалістичний годинник / Фото Haoshi





Мінімалістичний годинник / Фото Haoshi



Мінімалістичний годинник / Фото Haoshi



Мінімалістичний годинник / Фото Haoshi



Мінімалістичний годинник / Фото Haoshi



Мінімалістичний годинник / Фото Haoshi