Настінні панелі з ДСП та МДФ: переваги, недоліки та способи використання в інтер'єрі

Якщо при ремонті ви не розглядаєте варіанту шпалер, але хочете додати в будинок текстурності та глибини, спробуйте використати настінні панелі з ДСП та шпоновані МДФ. На відміну від вже згаданих шпалер чи фарби вони прості як в монтажі, так і догляді.

Найчастіше панельне покриття використовується для акцентної стіни, або ТВ-зони, однак в деяких приміщеннях за допомогою ДСП та МДФ облицьовують увесь коридор чи передпокій. З'ясуємо, що особливого в матеріалах та які їхні переваги.

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Настінні панелі з ДСП та МДФ в інтер'єрі / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

ДСП (деревинно-стружкова плита) – це спресована тирса і стружка великої фракції, змішана з полімерними смолами. Листки ДСП є дешевими, легкими в обробці та володіють добрими тепло та звукоізоляційними властивостями. Самі по собі плити не є вологостійкими. Тому в вологих приміщеннях рекомендують застосовувати ламіновані панелі, які мають покриття з меламіну плівки і спеціального лаку.

Настінні панелі з ДСП та МДФ в інтер'єрі / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

Своєю чергою, МДФ (деревоволокниста плита середньої щільності) – це плити, виготовлені з тирси і стружки меншої фракції, а для їх склеювання використовується не синтетичний клей, а натуральний парафін і лігнін. Через це плити МДФ є більш екологічними. Матеріал стійкий до механічних пошкоджень та добре переносить контакт з водою. Переваги використання в інтер'єрі Настінні панелі з ДСП та МДФ в інтер'єрі / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

Насамперед обидва варіанти є бюджетною альтернативою дерев'яним виробам. Вони легші за натуральний матеріал, а значить – їх легше монтувати. Крім того, ДСП і МДФ краще переносять вологу.

Настінні панелі з ДСП та МДФ в інтер'єрі / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

Серед інших переваг:

️легкість у прибиранні;

величезний вибір фактур;

️мають функцію додаткового ізолювання та утеплення:

️є стильним і сучасним дизайнерським рішенням;

ідеальна альтернатива фарбі та шпалерам.

Мінуси ДСП і МДФ

Настінні панелі з ДСП та МДФ в інтер'єрі / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

️при кріпленні на каркас, "з’їдає" 15 – 20 сантиметрів простору;

потребують консультації дизайнера, щоб правильно скомпонувати всі елементи інтер’єру.

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Настінні панелі з ДСП та МДФ в інтер'єрі / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n