Найчастіше панельне покриття використовується для акцентної стіни, або ТВ-зони, однак в деяких приміщеннях за допомогою ДСП та МДФ облицьовують увесь коридор чи передпокій. З'ясуємо, що особливого в матеріалах та які їхні переваги.
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Настінні панелі з ДСП та МДФ в інтер'єрі / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n
ДСП (деревинно-стружкова плита) – це спресована тирса і стружка великої фракції, змішана з полімерними смолами. Листки ДСП є дешевими, легкими в обробці та володіють добрими тепло та звукоізоляційними властивостями. Самі по собі плити не є вологостійкими. Тому в вологих приміщеннях рекомендують застосовувати ламіновані панелі, які мають покриття з меламіну плівки і спеціального лаку.
Настінні панелі з ДСП та МДФ в інтер'єрі / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n
Своєю чергою, МДФ (деревоволокниста плита середньої щільності) – це плити, виготовлені з тирси і стружки меншої фракції, а для їх склеювання використовується не синтетичний клей, а натуральний парафін і лігнін. Через це плити МДФ є більш екологічними. Матеріал стійкий до механічних пошкоджень та добре переносить контакт з водою.
Переваги використання в інтер'єрі
Настінні панелі з ДСП та МДФ в інтер'єрі / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n
Насамперед обидва варіанти є бюджетною альтернативою дерев'яним виробам. Вони легші за натуральний матеріал, а значить – їх легше монтувати. Крім того, ДСП і МДФ краще переносять вологу.
Настінні панелі з ДСП та МДФ в інтер'єрі / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n
Серед інших переваг:
- ️легкість у прибиранні;
- величезний вибір фактур;
- ️мають функцію додаткового ізолювання та утеплення:
- ️є стильним і сучасним дизайнерським рішенням;
- ідеальна альтернатива фарбі та шпалерам.
Мінуси ДСП і МДФ
Настінні панелі з ДСП та МДФ в інтер'єрі / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n
- ️при кріпленні на каркас, "з’їдає" 15 – 20 сантиметрів простору;
- потребують консультації дизайнера, щоб правильно скомпонувати всі елементи інтер’єру.
Настінні панелі з ДСП та МДФ в інтер'єрі / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n