Студія ANTI - Architecture представила готель Zenubud Bali, який матиме площу 1200 квадратних метрів. Це комплекс віл, які оточують тропічні ліси та річка.

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Каскадна ділянка ускладнювала проєкт, але разом з тим додала йому неповторного характеру. Перепади місцевості класно зіграли на доступності краєвидів.

Тропічний релакс / Фото Archdaily

На ділянці вже існували три старі віли, які дизайнери та архітектори зуміли відреставрувати. Також на ділянці вмістилося й декілька нових будівель.

В оточенні тропіків / Фото Archdaily

Комплекс розділений на декілька фрагментів, які з'єднані доріжкою. Це дозволяє забезпечити приватність та спокій кожного хто вирішить провести відпочинок в одній з чарівних віл.

Насолода краєвидами / Фото Archdaily

Кожна вілла може запропонувати гостям не лише найвищий рівень комфорту, а й неймовірні панорами та атмосферу, яку навряд чи хтось хотітиме покидати.

Трапеза серед казки / Фото Archdaily