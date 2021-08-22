Студія ANTI - Architecture представила готель Zenubud Bali, який матиме площу 1200 квадратних метрів. Це комплекс віл, які оточують тропічні ліси та річка.
Цікаво Важливо: як часто потрібно чистити кондиціонер
Каскадна ділянка ускладнювала проєкт, але разом з тим додала йому неповторного характеру. Перепади місцевості класно зіграли на доступності краєвидів.
Тропічний релакс / Фото Archdaily
На ділянці вже існували три старі віли, які дизайнери та архітектори зуміли відреставрувати. Також на ділянці вмістилося й декілька нових будівель.
В оточенні тропіків / Фото Archdaily
Комплекс розділений на декілька фрагментів, які з'єднані доріжкою. Це дозволяє забезпечити приватність та спокій кожного хто вирішить провести відпочинок в одній з чарівних віл.
Насолода краєвидами / Фото Archdaily
Кожна вілла може запропонувати гостям не лише найвищий рівень комфорту, а й неймовірні панорами та атмосферу, яку навряд чи хтось хотітиме покидати.
Трапеза серед казки / Фото Archdaily