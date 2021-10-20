Насолода природою: невибагливе помешкання мінімаліста для життя у будь-якому куточку світу

Кожен з нас бодай раз задумувався про те, щоб влаштувати собі період перезавантаження та пожити, насолоджуючись красою природи. Допомогти втілити плани в життя допоможе простий та затишний будиночок.

Архітектурна майстерня Madeiguincho створила дім, який пасуватиме до місцевості у будь-якій частині світу. Невелика дерев'яна конструкція забезпечить комфортним житлом для усамітнення від світу.

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Комфорт при малій площі / Фото Contemporist

Конструкція дому дуже проста: основний дерев'яний каркас, дерев'яне покриття та термічно оброблене дерево для зовнішніх стін. Колеса забезпечують мобільність будинку, що робить його ідеальним рішенням для мандрівок.

Затишок в улюблених куточках природи / Фото Contemporist

Дах спроєктований таким чином, що дозволяє збирати дощову воду у резервуар ємністю 650 літрів. Сонячні панелі забезпечують дім світлом.

Тут є дві спальні зони, які можуть вмістити 4 дорослі людини. Також у будинку є кухня, робоча зона та ванна кімната.

Заряд натхнення / Фото Contemporist

Невисока вартість, мобільність, комфорт та функціональність будинку зробили його ідеальним рішенням для тих, хто працює віддалено та має намір глибше дослідити наш неймовірний світ.