Насолода природою: крихітне помешкання у лісі, що вразить кожного

Сучасні умови життя змушують задуматися про житло, яке віддалене від світу та оточене природою. Архітектори та дизайнери пропонують багато рішень,щоб кожен зміг знайти щось для себе.

Проєкт Tiny House є творінням студії Baukooperative. Цей затишний та милий будиночок втілити поблизу австрійської столиці – Відня.

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Загальна площа будинку складає лише 71 квадратний метр. Фасад створений таким чином, щоб легко інтегруватися у навколишнє середовище.

Будинок став частиною місцевості / Фото Archdaily

Головна "родзинка" – велика кількість панорамних вікон. Потреба у світлі тут ні до чого, головна мета – забезпечити максимальний огляд на фантастичні краєвиди.

Неперевершений вид з вікна / Фото Archdaily

В інтер'єрі головними акцентами стали хобі власників – книги та флористика. Також архітектори продумали тераси, з яких неймовірні обійми природи стають ще ближчими.

Казка у Віденському лісі / Фото Archdaily