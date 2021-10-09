Вазонки та декор – далеко не єдині опції для підвіконня. Тут можна зробити для себе зону, яка подарує насолоду краєвидами та дозволить зручно відпочити.
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Доповнення класики / Фото Dezeen
Широке підвіконня дає багато додаткових опцій під час планування інтер'єру. Воно може стати як доповненням простору, так і окремою зоною.
Казка для відпочинку / Фото Dezeen
Панорамні вікна – це не лише можливість впустити у приміщення більше сонячного світла, а й насолода краєвидами. Облаштування зони підвіконня дозволить проводити біля вікна більше часу і в цілковитому комфорті.
Зона для натхнення та відпочинку / Фото Dezeen