Наслідування природи в мегаполісі: в ОАЕ створили фантастичний громадський простір

Об'єднані Арабські Емірати завжди вміли дивувати розмахом будівництва. Новий простір в Абу-Дабі не став винятком.

Студія CEBRA похизувалася одним з крайніх проєктів – громадською площею в Абу-Дабі. Площа, яку перевтілювали архітектори, склала цілих 140 тисяч квадратних метрів.

Цікаво Східний стиль в квартирі: які помилки найбільш поширені

Вражаючі масштаби сміливих змін / Фото Archdaily

Каср-аль-Хосн – це культурне серце Абу-Дабі. Колись воно стало буквально місцем народження великого мегаполісу.

Форт отримав нове життя / Фото Archdaily

Оновлення форту та навколишньої місцевості зайняло майже 6 років. Головне завдання, яке стояло перед архітекторами – поєднати минуле та сучасне таким чином, що історичність нового простору підкреслювала динаміку мегаполісу.

Яскравий публічний парк біля історичних будівель став ідеальним рішенням для того, щоб трансформація зробила простір не просто історичним, а й популярним місцем. Тепер тут активно вирує життя, і кожен може доторкнутися до місця, з якого починалася історія мегаполісу.