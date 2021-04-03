Наодинці з природою: концепція екоготелю під Києвом із видом на Дніпро – фото

Джерело:24 Канал
Концепцію екоготелю під Києвом розробила студія SHOVK. Завдяки розташуванню будівель на різних рівнях та достатній відстані між ними готель вливається у природний ландшафт та доповнює його.
У проєкті екоготелю архітекторам вдалося перетворити невелику ділянку на березі Дніпра під Ржищевом (менш як сто кілометрів від Києва) на місце для втечі від міської метушні. З кожного будинку відкривається приголомшливий вид на Дніпро. Споруди розроблені пропорційно та компактно, а з висоти пташиного польоту вони нагадують грибочки на березі річки.
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Проєкт екоготелю під Києвом / Фото behance
Невелика каюта розділена на дві частини, тому будинок зовні не виглядає масивним, але при цьому залишається просторим всередині. Завдяки такій формі з вітальні та спальні відкривається прекрасний вид на Дніпро через панорамні вікна.
Вид з екоготелю / Фото behance
Високі стелі в поєднанні з обробкою зі світлого дерева роблять будинок просторим, теплим і затишним. А сонячні промені, що проникають через панорамні вікна, ковзають по зламаних поверхнях стін і стелі, створюючи композицію світла і тіні.
Проєкт екоготелю під Києвом / Фото behance
Відпочинкова зона з каміном / Фото behance
У готелі можливі два сценарії: світлий та темний, що вам більше до душі – обирайте самі. Темний інтер'єр спонукає залишитися із природою наодинці та поринути у роздуми, а світлий – додає затишку та простору навколо.
Темне покриття допомагає нам зосередитись на важливому. Інтер'єр ніби розчиняється у просторі, залишаючи нас сам на сам із природою,
– зазначають дизайнери студії.
Темний сценарій інтер'єру / Фото behance
Вид зі спального місця / Фото behance
Панорамні вікна із терасою / Фото behance
Форма малої кабіни – це прямокутна призма зі злегка спотвореними пропорціями та скошеними краями, оскільки геометрично правильні форми сприймаються рукотворними. У природі немає ідеальних геометричних фігур, тому архітектори створили максимально гармонійну форму, яка б доповнювала місцевий ландшафт.
Екстер'єр екоготелю під Києвом / Фото behance
Натуральні матеріали та прості форми меблів дають можливість відчути чистоту й природність простору, це допомагає відновити сили та "перезавантажитися".
Проєкт спальні / Фото behance
Проєкт спальні / Фото behance
З вікна, що розташоване над ліжком, можна спостерігати за нічним небом, а вдень насолоджуватися природним освітленням.
Вікно над спальним місцем / Фото behance
Вікно над спальним місцем / Фото behance
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У такому готелі хочеться вимкнути всі гаджети та насолодитися єдністю з природою.
Проєкт екоготелю під Києвом / Фото behance