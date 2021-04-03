Концепцію екоготелю під Києвом розробила студія SHOVK. Завдяки розташуванню будівель на різних рівнях та достатній відстані між ними готель вливається у природний ландшафт та доповнює його.

У проєкті екоготелю архітекторам вдалося перетворити невелику ділянку на березі Дніпра під Ржищевом (менш як сто кілометрів від Києва) на місце для втечі від міської метушні. З кожного будинку відкривається приголомшливий вид на Дніпро. Споруди розроблені пропорційно та компактно, а з висоти пташиного польоту вони нагадують грибочки на березі річки.

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Проєкт екоготелю під Києвом / Фото behance

Невелика каюта розділена на дві частини, тому будинок зовні не виглядає масивним, але при цьому залишається просторим всередині. Завдяки такій формі з вітальні та спальні відкривається прекрасний вид на Дніпро через панорамні вікна.

Вид з екоготелю / Фото behance

Високі стелі в поєднанні з обробкою зі світлого дерева роблять будинок просторим, теплим і затишним. А сонячні промені, що проникають через панорамні вікна, ковзають по зламаних поверхнях стін і стелі, створюючи композицію світла і тіні.

Проєкт екоготелю під Києвом / Фото behance

Відпочинкова зона з каміном / Фото behance

У готелі можливі два сценарії: світлий та темний, що вам більше до душі – обирайте самі. Темний інтер'єр спонукає залишитися із природою наодинці та поринути у роздуми, а світлий – додає затишку та простору навколо.

Темне покриття допомагає нам зосередитись на важливому. Інтер'єр ніби розчиняється у просторі, залишаючи нас сам на сам із природою,

– зазначають дизайнери студії.

Темний сценарій інтер'єру / Фото behance

Вид зі спального місця / Фото behance

Панорамні вікна із терасою / Фото behance

Форма малої кабіни – це прямокутна призма зі злегка спотвореними пропорціями та скошеними краями, оскільки геометрично правильні форми сприймаються рукотворними. У природі немає ідеальних геометричних фігур, тому архітектори створили максимально гармонійну форму, яка б доповнювала місцевий ландшафт.

Екстер'єр екоготелю під Києвом / Фото behance

Натуральні матеріали та прості форми меблів дають можливість відчути чистоту й природність простору, це допомагає відновити сили та "перезавантажитися".

Проєкт спальні / Фото behance

Проєкт спальні / Фото behance

З вікна, що розташоване над ліжком, можна спостерігати за нічним небом, а вдень насолоджуватися природним освітленням.

Вікно над спальним місцем / Фото behance

Вікно над спальним місцем / Фото behance

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У такому готелі хочеться вимкнути всі гаджети та насолодитися єдністю з природою.

Проєкт екоготелю під Києвом / Фото behance