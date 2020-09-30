Сьогодні все більше дизайнерів звертаються до незвичного напрямку в оформленні інтер'єрів – прозорих меблів. Їх виготовляють зі скла, акрилу й спеціального пластику. Можна сміливо стверджувати, що такі меблі підходять до будь-якого стилю.

"Невидимі" меблі допомагають зробити простір вільним, не захаращувати його, розповідає Museum-design.

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Завдяки стильному дизайну прозорі меблі мають все більше прихильників / Фото Museum-design

Однією з головних цікавинок на ринку "прозорого" дизайну стала скриня від бренду Wisteria. Автори хотіли дати нове життя традиційним старовинним скриням, у яких зберігали різноманітні важливі речі.

Авторська розробка Wisteria дає змогу демонструвати свої улюблені книги, пледи, стильні дрібнички тощо. Композиції можна змінювати в залежності від сезону й настрою.



Трендова скриня виглядає чудово / Фото Museum-design

Одним з найвідоміших прикладів "ілюзорного" дизайну є стілець від Louis Ghost Chair. Ці стільці мають впізнавану форму і знайшли вже чимало прихильників у всьому світі.



Дизайн таких стільців відомий майже кожному / Фото Museum-design

Крихітний столик від CB2 – чудовий варіант для маленької квартири. Його можна використовувати як комп'ютерний стіл, барну стійку, тумбу абощо.

Невеликі габарити дозволяють розмістити його практично будь-де.



Цей стіл незамінний в маленькій квартирі / Фото Museum-design

"Ілюзорна" полиця від Anthropologie точно приверне увагу до того, що на ній зберігається. Тут можна розміщувати улюблені книги, добірки фільмів, косметику й будь-які дрібниці.



"Невидимі" полиці – чудова альтернатива дерев'яним, громіздким / Фото Museum-design

А цей столик родом з Німеччини точно не залишить нікого байдужим. Ghostie clear side table відтворює форму скатертини, що лежить на звичайному столі.

Усі ці "примарні" скатертини роблять вручну, тому кожна з них – унікальна.



Такі столи виглядають дуже стильно / Фото Museum-design

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Прозорими бувають не тільки скрині й стільці, а навіть ванни. Бренд McCafferty представив власну сміливу версію цілком буденного предмета інтер’єру.



Ванна з прозорою стінкою виглядає дуже несподівано / Фото Decorin

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням