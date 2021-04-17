Проєкт "TECLA" отримав таку назву на честь уявного міста, описаного письменником Італо Кальвіно у своєму творі. Також назва поєднує "технологію" та "глину" – це будівельний матеріал (суміш ґрунту, що залишається на місці будівництва, а також води, рисового лушпиння та сполучної речовини, яка займає лише 5% від усього складу). 3D-друк на глині гарантує, що житло можна побудувати в будь-якій точці світу, використовуючи місцеві ресурси. Особливо в сільській місцевості, де непросто знайти традиційні будівельні матеріали.

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Будинок має цибульчасту форму. Атмосфера єдності з природою створюється за допомогою самої архітектури будинку та матеріалу виготовлення.

Екстер'єр будинку вночі / Фото designboom.com

Дерево всередині будинку доповнює інтер'єр / Фото designboom.com

Таке будівництво скоротить промислові відходи та стимулюватиме ріст національної та місцевої економіки, тим самим покращуючи добробут спільнот. Окрім того, TECLA може стати основою для абсолютно нових, автономних екоміст.

Було б воістину незвично формувати майбутнє, перетворюючи цей давній матеріал за допомогою технологій, які ми маємо сьогодні. Естетика цього будинку – результат технічних і матеріальних зусиль; це був не тільки естетичний підхід, це – чесна щира форма, – розповідає Маріо Кучінелла.

Овальні форми створюють своєрідну "нескінченність" будівлі / Фото designboom.com

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Інтер'єр, що нагадує українську мазанку / Фото designboom.com

Сьогоднішні технології дають можливість створювати все якісніший та швидший у плані реалізації продукт.