Над прірвою: ідеальне місце для відпочинку на канадському гірському курорті

Відома британська студія Горта Скотта спроєктувала брутальний бетонний будинок у Вістлері. Головною особливістю цього будинку є мінімалістичний стиль та розташування над скелястою прірвою.

Канадський гірський курорт славиться своїми казковими прадавніми пейзажами. Посеред одного з них спроєктували сімейний будинок. Зі скелястого відступу відкривається чудовий краєвид озеро Альта.

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Сімейний дім зведений з бетону та має кілька ступеневих рівнів. Такий проєкт створений спеціально для гірської місцевості.

Будинок розташований над скелястим виступом / Фото Dezeen

Спальні розташовані навколо гребеня скелі та наповнені світлом. З широких вікон відкривається вид на озеро, а кілька терас дозволяють сім’ї проводити багато часу на свіжому повітрі.

Скеля стала ключовим фактором у плануванні та дизайні будівлі / Фото Dezeen

Для того, щоб споруда максимально влилася у природній ландшафт, її звели з бетонну, подекуди додали дерев’яне облицювання.