Над прірвою: ідеальне місце для відпочинку на канадському гірському курорті
Джерело:Dezeen
Відома британська студія Горта Скотта спроєктувала брутальний бетонний будинок у Вістлері. Головною особливістю цього будинку є мінімалістичний стиль та розташування над скелястою прірвою.
Канадський гірський курорт славиться своїми казковими прадавніми пейзажами. Посеред одного з них спроєктували сімейний будинок. Зі скелястого відступу відкривається чудовий краєвид озеро Альта.
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Сімейний дім зведений з бетону та має кілька ступеневих рівнів. Такий проєкт створений спеціально для гірської місцевості.
Спальні розташовані навколо гребеня скелі та наповнені світлом. З широких вікон відкривається вид на озеро, а кілька терас дозволяють сім’ї проводити багато часу на свіжому повітрі.