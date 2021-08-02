Канадський гірський курорт славиться своїми казковими прадавніми пейзажами. Посеред одного з них спроєктували сімейний будинок. Зі скелястого відступу відкривається чудовий краєвид озеро Альта.
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Сімейний дім зведений з бетону та має кілька ступеневих рівнів. Такий проєкт створений спеціально для гірської місцевості.
Будинок розташований над скелястим виступом / Фото Dezeen
Спальні розташовані навколо гребеня скелі та наповнені світлом. З широких вікон відкривається вид на озеро, а кілька терас дозволяють сім’ї проводити багато часу на свіжому повітрі.
Скеля стала ключовим фактором у плануванні та дизайні будівлі / Фото Dezeen