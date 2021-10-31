Муки вибору: чи варто використовувати велюр в інтер’єрі

Велюр - особлива тканина, яка є справжнім хітом в оформленні інтер'єрів. Її царський вигляд та м’яка текстура, допомагають простору виглядати естетично та водночас розкішно.

Проте, цей матеріал кардинально відрізняється від інших, дізнайтеся чи варто обирати цю тканину для дизайну власної домівки та які особливості вона за собою приховує.

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Велюрова тканина вперше з'явилася в Індії, а до Європи вона потрапила лише в 12 столітті. М'який, блискучий і виготовлений з дорогих волокон, він швидко став символом розкоші та елегантності.

Королівський матеріал / Фото homebook

Цей матеріал з групи плюшевих тканин має ніжне ворсове покриття. У порівнянні з оксамитом він досить тонкий і гнучкий, але менш блискучий.

Шовковиста тканина / Фото homebook

Велюр як матеріал має дуже характерні риси, які роблять його дуже впізнаваним – це м'якість, гладкість та блиск. Також цей матеріал плавно змінює відтінок при дотику.

Прекрасний матеріал для оббивки / Фото homebook

У цьому сезоні все більш популярними стають стільці та дивани з велюровою оббивкою. Ніжні силуети цих меблів ідеально гармонують з м’якою тканиною оббивки, що робить їх чудовим вибором для їдальні чи вітальні, натхненної гламуром або авангардним стилем.

Колись велюрові меблі вважалися елементом розкоші / Фото homebook

Велюр не вимогливий до чищення та догляду. Це міцні та стійкі до плям тканини, які легко підтримувати в чистоті. Все, що вам потрібно зробити, це регулярно протирати матеріал вологою м’якою тканиною і пропилососити її від частинок і пилу.

Велюрові меблі ідеально вписуються будь-який стиль / Фото homebook