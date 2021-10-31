Проте, цей матеріал кардинально відрізняється від інших, дізнайтеся чи варто обирати цю тканину для дизайну власної домівки та які особливості вона за собою приховує.

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Велюрова тканина вперше з'явилася в Індії, а до Європи вона потрапила лише в 12 столітті. М'який, блискучий і виготовлений з дорогих волокон, він швидко став символом розкоші та елегантності.

Королівський матеріал / Фото homebook

Цей матеріал з групи плюшевих тканин має ніжне ворсове покриття. У порівнянні з оксамитом він досить тонкий і гнучкий, але менш блискучий.

Шовковиста тканина / Фото homebook

Велюр як матеріал має дуже характерні риси, які роблять його дуже впізнаваним – це м'якість, гладкість та блиск. Також цей матеріал плавно змінює відтінок при дотику.

Прекрасний матеріал для оббивки / Фото homebook

У цьому сезоні все більш популярними стають стільці та дивани з велюровою оббивкою. Ніжні силуети цих меблів ідеально гармонують з м’якою тканиною оббивки, що робить їх чудовим вибором для їдальні чи вітальні, натхненної гламуром або авангардним стилем.

Колись велюрові меблі вважалися елементом розкоші / Фото homebook

Велюр не вимогливий до чищення та догляду. Це міцні та стійкі до плям тканини, які легко підтримувати в чистоті. Все, що вам потрібно зробити, це регулярно протирати матеріал вологою м’якою тканиною і пропилососити її від частинок і пилу.

Велюрові меблі ідеально вписуються будь-який стиль / Фото homebook