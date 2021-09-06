Проєктуванням та зведенням будинку займалася студія Projetebem Arquitetura. Дім розрахований на невелику сім'ю, але його площа у понад 500 квадратних метрів здатна прийняти значно більшу кількість людей.

Цікаво Дизайнерський винахід: круглий будинок, який адаптується до будь-якого клімату та ландшафту

В такому домі знайдеться місце для всіх / Фото Archdaily

Архітектори не планували будинок з нуля – на ділянці вже існувала будівлю, яку їм потрібно було модернізувати. Окрім того, була потреба у розбитті будинку на рівні – це вимагав нерівний ландшафт місцевості.

Зустріч казкового заходу сонця / Фото Archdaily

У будинку є багато зон: басейн, вітальня, їдальня, тераса, спа-центр, декілька спалень та технічні приміщення. Усі вони розташовані таким чином, щоб активність в жодній з них не порушувала спокійної атмосфери в інших.

Дотримання стилю – головне завдання масштабних проєктів / Фото Archdaily

Панорамні вікна є невід'ємною частиною усіх стін дому. Це дозволило не лише забезпечити неймовірні краєвиди з будь-якої точки будинку, а й наповнити його теплим сонячним світлом.

Втілення сміливої мрії / Фото Archdaily