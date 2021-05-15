Мотель, у якому почуваєшся, наче у космічному кораблі: фото дизайну

Футуристичний мотель в Еквадорі дивує своїми нестандартними дизайнерськими рішеннями: неонова підсвітка, заокруглені форми приміщення та світловідбивачі поверхні. Переглядайте фото неймовірного інтер'єру!

Бутик-мотель Tantra Boutique Motel у місті Кіто (Еквадор) розроблений Estudio Felipe Escudero. Проєкт вражає своєю неординарністю та аморфністю форм.

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Концепція інтер'єру створює кілька всесвітів в одному просторі. Матеріали білого кольору та непряме освітлення додають ефект космічного корабля.

Ліжко розташоване на багаторівневому подіумі / Фото felipeescudero.com

Крісло у формі долоні додає ще більшої космічності інтер'єру / Фото felipeescudero.com

Повторювальні форми подіуму для ліжка та конструкції на стелі / Фото felipeescudero.com

Кольорова гама інтер'єру виконана у блакитно-білих кольорах. Підсвітка всіх декоративних елементів створює космічну атмосферу.

Усі технічні вузли приховані. Це створює ілюзію нереальності / Фото felipeescudero.com

Заокруглені форми створюють відчуття нескінченності.

Ванна розташована одразу біля зони спальні / Фото felipeescudero.com

робить візуально приміщення

Колона посередині номеру футуристичної форми / Фото felipeescudero.com

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Неймовірна атмосфера! / Фото felipeescudero.com