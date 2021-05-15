Бутик-мотель Tantra Boutique Motel у місті Кіто (Еквадор) розроблений Estudio Felipe Escudero. Проєкт вражає своєю неординарністю та аморфністю форм.
Це цікаво Карантинна кабіна Voxel для самоізоляції в Іспанії: фото проєкту
Концепція інтер'єру створює кілька всесвітів в одному просторі. Матеріали білого кольору та непряме освітлення додають ефект космічного корабля.
Ліжко розташоване на багаторівневому подіумі / Фото felipeescudero.com
Крісло у формі долоні додає ще більшої космічності інтер'єру / Фото felipeescudero.com
Повторювальні форми подіуму для ліжка та конструкції на стелі / Фото felipeescudero.com
Кольорова гама інтер'єру виконана у блакитно-білих кольорах. Підсвітка всіх декоративних елементів створює космічну атмосферу.
Усі технічні вузли приховані. Це створює ілюзію нереальності / Фото felipeescudero.com
Заокруглені форми створюють відчуття нескінченності.
Ванна розташована одразу біля зони спальні / Фото felipeescudero.com
Колона посередині номеру футуристичної форми / Фото felipeescudero.com
Вам сподобається Глиняні стіни, бетон та метал: інтер'єр стильного ресторану в Києві від Yakusha Design – фото
Неймовірна атмосфера! / Фото felipeescudero.com