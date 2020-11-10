Мінібудинки стають все популярнішими у світі. Не залишилася осторонь і Україна – тут теж з'являються варіанти крихітних кабін для відпочинку й заміського життя.

Про свій проєкт заміського будинку архітектори розповідають на Behance.

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Такий будинок просто встановити в будь-якому місці / Фото Behance

Авторами проєкту стали Любомир Трофімов, Петро Підсаднюк і Валерій Щербак.

Площа дому-кабіни становить майже 25 квадратних метрів. Проєкт назвали Grove cab, що можна перекласти українською як "Хатина в гаю".



Природа довкола будинку надає йому довершеного вигляду / Фото Behance

Інтер'єр модульного будинку створений для відпочинку, а основний тон йому задає природа навколо.



Тут є тераса і панорамні вікна / Фото Behance

Цей тип архітектури називають "збірним". Його широко застосовують у всьому світі для створення будинків, у яких можна не тільки відпочивати, а й жити. Вплив такого житла на природу є мінімальним.



Особливо затишно у такому будинку взимку / Фото Behance

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Grove сab можна встановити будь-де. Будинок повністю виготовлений на заводі, тому його встановлення займе мінімальний час.