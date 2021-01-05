У маленькому будинку серед лісу можна чудово провести вихідні на самоті, або в колі найближчих людей. Розповідаємо про крихітні помешкання з усього світу, що не залишать байдужими любителів відпочинку на природі.

Хто з нас не мріяв на вихідних опинитися серед лісу в будинку з каміном та книгами. Про мінібудинки для усамітнення під час відпустки повідомляє ресурс Ivd.

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Будинок у скандинавському стилі

Господарі цього дому передбачили багато місць для зберігання книг. Інтер'єр – простий і дуже затишний. Білі стіни, дерев'яна підлога, засніжений ліс довкола – це точно будинок вашої мрії.

Милий дім з елементами ретро

Тут можна спати на підвищенні – ніби на печі, під ногами лежить кольоровий килим, а замість телевізора – справжній камін із дровами.

Будинок з панорамними вікнами та джакузі просто неба

В інтер'єрі використали фактуру натурального дерева. З вікон відкривається чудовий краєвид на природу довкола будинку. В будинку є окрема спальня. У вітальні встановили камін. А на подвір'ї зробили зону для відпочинку з грилем, джакузі, гойдалками та місцем для вогнища.

Будинок з контрастним інтер'єром

В інтер'єрі поєднали білий колір і фактуру дерева. Він вийшов досить строгим та холодним, але виглядає дуже стильно. На другому поверсі будинку розташували окрему спальню.

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Теплий будинок в стилі кантрі

Тут багато дерева, яскравих барв, килимів і текстилю. В будинку є окремий санвузол. Знайшлося місце навіть для крісла-качалки й невеликої зони відпочинку.