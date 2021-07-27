Модульні дивани: плюси та мінуси трендового віяння в інтер'єрі

Модульні дивани – це стильно, сучасно і затишно. Утім, підходить таке рішення далеко не для всіх інтер'єрів. Спробуємо з'ясувати, коли можна задуматися про купівлю таких меблів, а також в чому їх переваги і недоліки.

Протягом кількох останніх років, модульні конструкції диванів набули чималої популярності серед дизайнерів інтер'єру. І це не дивно, зважаючи на характеристики та переваги. Таке рішення урізноманітнює простір, робить його гнучким та адаптивним. Сама конструкція збирається відповідно до побажань замовника з елементів-модулів.

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Що таке модульні дивани / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

Розмір модульної конструкції обмежується габаритами приміщення та побажаннями клієнта. Кількість елементів коливається від 2 – 10 деталей. Типова модель – це звичний кутовий варіант на 3 – 4 посадочних місця. Також існують модульні конструкції з 10 частин, які мають П-подібну форму та найчастіше розміщуються у просторих вітальнях з відкритим плануванням.

Плюси модульних диванів



Модульні дивани в інтер'єрі / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

вміння трансформуватись (відокремлювати пуф, переставляти частини дивану під зручне положення: лінійне або кутове);

максимально зручний диван для великої сім’ї та великих компаній;

зручна спинка. Попри те, що, на перший погляд, вона здається низькою, така спинка максимально комфортна для того, щоб сидіти в абсолютно розслабленому положенні, а не рівно, як на стільці.

Мінуси модульних диванів



Як використати модульні дивани в вітальні / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

потребує великої площі;

не завжди має спальне місце, більше підходить для квартир в яких є окреме місце для сну;

вища ціна, якщо порівнювати зі стаціонарними моделями;

підходить не для всіх інтер'єрів. Якщо ви обираєте сучасні стилі – це ваш варіант, в іншому разі – доведеться придивитися до класичних диванів.



Як використати модульні дивани в вітальні / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n



Як використати модульні дивани в вітальні / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n



Як використати модульні дивани в вітальні / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n