Білий колір сьогодні дуже популярний серед дизайнерів і тих, хто робить ремонт. Однак потрібно враховувати, що працювати з ним не так просто. Як уникнути поширених помилок, якщо обираєте білий – читайте у нашому матеріалі.

Існують застереження, що стосуються усіх, хто хоче зробити основний акцент на білому кольорі в інтер'єрі, повідомляє Ivd.

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Потрібно враховувати роль природного освітлення



Суцільний білий виглядає незатишно / Фото roomble.com

Якщо вікна вашого помешкання виходять на сонячну сторону – краще обрати холодні відтінки білого. Такий інтер'єр можна урізноманітнити яскравими акцентами.

Натомість якщо вікна виходять на північну сторону і природного світла не вистачає, добре підійде теплий відтінок.

Білий колір добре пасує кімнатам, у яких бракує світла з вулиці.

Краще не залишати білий як данину традиціям



Поєднуйте обраний колір з іншими / Фото roomble.com

Ми звикли, що стеля, відкоси вікон і дверей мають бути білими. Однак сучасний інтер'єр диктує зовсім інші рішення. Якщо дизайн вашого приміщення створений так, що стелю чи відкоси краще пофарбувати, наприклад, у колір стін – сміливо робіть це.

Нестандартні рішення можуть додати вашому інтер'єру індивідуальності.

Не змішуйте матовий і глянцевий білий



Поєднання матового і глянцевого білого виглядає досить невдало / Фото myhome.live

Перед тим, як почати ремонт, потрібно вивчити властивості бажаного кольору. Існує матовий і глянцевий білий. Перший поглинає світло, другий відбиває його.

Білий також виходить з моди



Білі стіни також можуть вийти з моди / Фото myhome.live

Тому не потрібно обирати його тільки з метою не робити ремонт найближчих двадцять років.

Краще все ж звернути увагу на свої улюблені відтінки й дослухатися порад дизайнерів. Створити довговічний стиль можна на основі будь-яких кольорів.

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Білий не зробить ваш дім стильним автоматично



Враховуйте кількість природного світла в кімнаті / Фото roomble.com

Велику роль відіграють меблі, деталі, контрастні елементи, декор. Однак радісна новина полягає у тому, що під білий справді легше підібрати наповнення й зробити свій дім унікальним.

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