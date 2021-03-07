Світло в інтер'єрі: які пристрої зараз в моді

Для того, щоб ремонт виглядав сучасно, недостатньо оформити стіни й купити меблі. Без якісного сценарію освітлення враження від інтер'єру буде зіпсоване. Розповідаємо, які світильники використовують в сучасних помешканнях.

Сьогодні дизайнери рекомендують обирати сучасні варіанти світильників. Думайте про функціональність освітлювальних приборів: яку зону вони будуть освітлювати, для чого призначене те чи інше світло тощо.

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Магнітні трекові світильники



Магнітні трекові світильники в інтер'єрі / Фото Yutnyi-svet

Ці світильники схожі на невеликі прожектори. Їх можна рухати на рейках та направляти світло туди, де воно необхідне. Сучасний і зручний варіант, який можна використовувати як основне освітлення.

Трекові світильники



Трекові світильники виглядають стильно / Фото Global

Також дозволяють регулювати кількість плафонів і є досить зручними в будь-яких приміщеннях.

Точкові вбудовані та накладні світильники



Точкові світильники завжди виглядають актуально / Фото Maxus

Виглядають дуже лаконічно і стильно. Дизайнери радять використовувати їх у парі. Накладні світильники краще обирати циліндричної форми.

Перегляньте варіанти різних світильників:

LED стрічка



За допомогою світлодіодної стрічки можна досягти цікавого ефекту / Фото Nadoremont

З її допомогою можна досягнути цікавих ефектів – зробити стелю невагомою, підсвітити шафу і навіть пустити стрічку по плінтусу. Усе це створить оригінальний візуальний ефект в приміщенні.

Люстра



Люстри краще використовувати для освітлення певних зон / Фото Stroy-podskazka

Цей прилад радять використовувати тільки для підсвічення певної зони. Наприклад, люстра над обіднім столом або люстра над ліжком. Люстру, як єдине джерело освітлення в кімнаті, у сучасних інтер'єрах майже не використовують.

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Бра



Сучасні бра виглядають стильно / Фото Svetilnikof

Хороший варіант для того, щоб отримати приглушене світло. Чудово підійде, наприклад, для спальні. Однак не потрібно купувати бра у комплекті з люстрою, це виглядає застаріло та неактуально.