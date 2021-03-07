Світло в інтер'єрі: які пристрої зараз в моді
Для того, щоб ремонт виглядав сучасно, недостатньо оформити стіни й купити меблі. Без якісного сценарію освітлення враження від інтер'єру буде зіпсоване. Розповідаємо, які світильники використовують в сучасних помешканнях.
Джерело:інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n
Сьогодні дизайнери рекомендують обирати сучасні варіанти світильників. Думайте про функціональність освітлювальних приборів: яку зону вони будуть освітлювати, для чого призначене те чи інше світло тощо.
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Магнітні трекові світильники
Магнітні трекові світильники в інтер'єрі / Фото Yutnyi-svet
Ці світильники схожі на невеликі прожектори. Їх можна рухати на рейках та направляти світло туди, де воно необхідне. Сучасний і зручний варіант, який можна використовувати як основне освітлення.
Трекові світильники
Трекові світильники виглядають стильно / Фото Global
Також дозволяють регулювати кількість плафонів і є досить зручними в будь-яких приміщеннях.
Точкові вбудовані та накладні світильники
Точкові світильники завжди виглядають актуально / Фото Maxus
Виглядають дуже лаконічно і стильно. Дизайнери радять використовувати їх у парі. Накладні світильники краще обирати циліндричної форми.
Перегляньте варіанти різних світильників:
LED стрічка
За допомогою світлодіодної стрічки можна досягти цікавого ефекту / Фото Nadoremont
З її допомогою можна досягнути цікавих ефектів – зробити стелю невагомою, підсвітити шафу і навіть пустити стрічку по плінтусу. Усе це створить оригінальний візуальний ефект в приміщенні.
Люстра
Люстри краще використовувати для освітлення певних зон / Фото Stroy-podskazka
Цей прилад радять використовувати тільки для підсвічення певної зони. Наприклад, люстра над обіднім столом або люстра над ліжком. Люстру, як єдине джерело освітлення в кімнаті, у сучасних інтер'єрах майже не використовують.
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Бра
Сучасні бра виглядають стильно / Фото Svetilnikof
Хороший варіант для того, щоб отримати приглушене світло. Чудово підійде, наприклад, для спальні. Однак не потрібно купувати бра у комплекті з люстрою, це виглядає застаріло та неактуально.
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