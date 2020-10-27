Сьогодні все більше дизайнерів звертаються до варіанту матової кухні. Однак серед замовників існує міф про те, що за поверхнями на цій кухні складно доглядати, адже там залишаються подряпини й відбитки пальців.

Чи потрібно обирати матову кухню і які є особливості догляду – розповідає 24 канал.

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Матова кухня у стильному поєднанні кольорів / Фото dizainkyhni.com

Дизайнери стверджують, що матові поверхні є менш вибагливими, ніж глянцеві. Сьогодні на ринку представлений величезний вибір матових кухонь, отож чимало покупців обирають саме їх.

Але потрібно пам'ятати, що існують досить серйозні правила догляду за такими меблями.

Не можна використовувати жорсткі мийні засоби

Доведеться забути про абразивні пасти, порошки й гелі. Також не потрібно купувати рідини для миття, що містять спирт.

Абразивні засоби можуть подряпати поверхню, а спиртовмісні – роз'їсти фарбу та утворити білі плями. Поверхня може стати тьмяною.



Гарно виглядає поєднання матових фасадів і дерева / Фото alkamebel.com.ua

Забудьте про щітки й жорсткі губки

Причина така ж, як і в попередньому пункті – такими засобами просто пошкодити поверхню.

Найкраще користуватися паперовими рушниками чи ганчіркою з мікрофібри. Дерев'яні меблі можна мити парогенератором. Він відпарить усі забруднення і їх потрібно буде тільки витерти м'яким рушником.



Матова кухня може бути яскравою / Фото dizainkyhni.com

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Очищуйте поверхню кухні одразу після забруднення

Старі плями, особливо від жиру, не так просто видалити з матової поверхні. Тому старайтеся робити це якомога швидше. Не забувайте протирати робочі поверхні щоразу після приготування їжі.



Дерев'яні фасади найкраще очищувати парогенератором / Фото Okmebel

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