Меблі у чорній кухні не обов’язково повинні бути темними та створювати однотонний інтер'єр. Чорні кухонні меблі мають стати основою різноманітних композицій, в яких можна вільно поєднувати кольори, візерунки та матеріали.

Цікаво Стильний простір на роки: як облаштувати домівку так, щоб її стиль ніколи не набрид

Еклектична кухня з чорними меблями – це поєднання традицій і сучасності. Вона може вмістити елементи різних стилів, наприклад, промислові підвісні світильники або перські килими з вінтажним малюнком. Найкращим фоном для чорних меблів і різних дрібниць в еклектичній кухні будуть просто білі стіни.

Чудовий простір / Фото homebook

Чорну кухню можна урізноманітнити за допомогою деревини. Це можуть бути фасади шаф, підлога або елементи обробки стін. Чорна кухня з дерев'яною стільницею або столом також буде відмінно виглядати.

Стильно та вишукано / Фото homebook

Якщо кухня об’єднана з вітальнею або їдальнею, варто перенести чорні тенденції і в цей простір. Завдяки ткому підходу ця зона будинку або квартири матиме узгодженість і гармонію.

Досконала колірна гама / Фото homebook

Для кращого контрасту чорний також може бути присутнім у вигляді аксесуарів, наприклад, чорного столу, диванів або текстилю.

Універсальний стиль / Фото homebook