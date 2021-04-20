Міжнародній дизайнерській виставці Salone del Mobile 2021 в Мілані бути: оголошені дати

Через пандемію міжнародну виставку дизайнерських творінь у 2020 році було перенесено на 2021 рік. Італія скасувала заборону й очікується, що цьогорічна виставка все ж відбудеться. Це справжня подія для дизайнерів, адже там ми можемо побачити всі новинки та поспілкуватися із колегами Європи, і не тільки.

Міланський Salone del Mobile, схоже, відбудеться у вересні 2021. Італійський уряд оголосив, що виставки можуть проводитися з 1 липня. Про це повідомили прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі та міністр охорони здоров'я Роберто Сперанца, розповівши про низку полегшень карантину.

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Повідомлення надійшло через три дні після того, як Salone del Mobile заявив, що сподівається, що ярмарок відбудеться з 5 по 10 вересня.

Salone del Mobile di Milano – це неосяжне надбання для всієї країни, і уряд підтвердив, що він усвідомлює це, – заявив президент Salone del Mobile Клаудіо Луті. – Тому ми сподіваємось, що обіцянки незабаром стануть конкретними діями.

Висловлювались побоювання, що поновлення випадків захворювання на COVID-19 в Італії може означати постійні обмеження, які перешкоджатимуть проведенню ярмарку другий рік поспіль. Минулого місяця Salone del Mobile закликав уряд ухвалити низку заходів, які дозволять йому продовжувати підготовку до події, що була перенесена через пандемію.

Міжнародна дизайнерська виставка у Мілані / Фото milanotoday.it

Минулого тижня організатори Salone del Mobile провели низку зустрічей з міністрами уряду Італії, закликаючи їх скласти дорожню карту для зняття коронавірусних обмежень.

За результатами зустрічей організатори висловили впевненість, що уряд дозволить проведення виставки та публічних заходів у заплановані дні.

Це дуже важливий сигнал від політиків. Він демонструє, що вони повністю усвідомлюють нагальну потребу не лише у встановленні конкретної дати, а й у наданні необхідних гарантій для організації такої великої події, як Salone del Mobile di Milano в межах необхідних часових рамок, – акцентували

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Зараз вся Італія "вкрита" червоною або помаранчевою зонами, які суворо контролюють подорожі та ділову діяльність. Організатори кількох національних павільйонів на бієнале оголосили, що проведуть "тихі відкриття" без гостей.