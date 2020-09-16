Неоднорідна фактура, цікаві відтінки, "тактильність" матеріалу призводять до того, що вироби з бетону мають все більше прихильників. Чому вони завоювали таку популярність?

Бетонні мийки – тренд на ринку дизайну, повідомляє Stone & Furniture.

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Бетон – недорогий матеріал, що служить довго. Окрім того, він достатньо екологічний.



Бетон як матеріал для декору став популярним зовсім нещодавно / Фото WarmlyDecor

Такі мийки – сучасна альтернатива виробам з кераміки. Вони чудово пасують до інтер'єрів у стилі "лофт". Для сильнішого візуального ефекту дизайнери часто поєднують бетон і дерево.

Окрім того, бетонні раковини з легкістю замінюють мармурові. Бетон набагато дешевший, але має подібну цікаву фактуру. Такий елемент дизайну точно стане "родзинкою" дому і здивує гостей.



Бетонні мийки мають неповторну фактуру / Фото WarmlyDecor

Переваги бетонної мийки:

унікальний дизайн, не схожий на пропозиції мас-маркету;

довгий термін експлуатації та зносостійкість;

доступна ціна;

екологічність матеріалу.



Форма сучасної мийки може бути будь-якою / Фото WarmlyDecor

Єдиним недоліком матеріалу є те, що він боїться впливу кислот. Крапля лимонного соку абощо здатні залишити плями та навіть роз'їсти поверхню раковини.

Для того, щоб уникнути пошкоджень, використовують захисний полімерний шар.

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Мийка може виглядати так, як хоче власник помешкання / Фото Stroypodskazka

Бетон – матеріал, з якого можна виготовити будь-яку форму. Тому мийки виглядають усе креативніше і стають прикрасою помешкань.

Бетонну мийку можна виготовити навіть власноруч. Сьогодні є чимало інструкцій для тих, хто хоче створити дизайн свого дому самостійно.

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